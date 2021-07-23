Твоё время, Валера: почему Карпин — лучший вариант для сборной России

Эта бомба взорвалась, когда не ждали — впрочем, как и любая другая: Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России по футболу. Его кандидатура рассматривалась с первого же дня после увольнения Станислава Черчесова, но он был одним из нескольких кандидатов. Сейчас объясним, почему выбор Российского футбольного союза — единственно верный в этой ситуации.

Мотиватор, каких поискать



У Карпина есть несколько сильных сторон, но главная из них — умение мотивировать. Он накачивает игроков так, что они в отдельно взятом матче могут показать 200 процентов. На дистанции это работает не так эффективно, но работа в сборной тем и отличается от клубной, что здесь матчи случаются раз в несколько месяцев, и мотивация выходит на первый план.

У Карпина раскрываются молодые футболисты (из недавних примеров — Шомуродов), возвращаются на свой уровень ветераны (Мамаев), команды всегда очень заряженные и агрессивные, в хорошем смысле.

Атакующий футбол



Карпин, будучи футболистом, поиграл в солидных клубах: «Спартак», «Сельта», «Реал Сосьедад», каждый из которых действовал первым номером. Для Валеры, как его называют болельщики, ничья всегда была не лучше поражения, он — максималист. Он всегда шёл в атаку и придумывал голы на футбольном поле и не боится атаковать как тренер.



Можно сказать с уверенностью, что при нём сборная России будет играть первым номером почти во всех матчах. Особенно в отборочном этапе к чемпионату мира — 2022, где основные соперники — хорваты, словаки и словенцы. Мы не увидим трусливого футбола, это будут горячие матчи, с эмоциями, чего не хватало команде Черчесова. Особенно в последние несколько лет. Да и до ЧМ-2018 была серия абсолютно унылых «контрольных» матчей, в которых Россия не побеждала.

Строгий, но весёлый



Ещё одно достоинство Карпина — он жёсткий. Он требует от футболистов конкретных вещей. Его невозможно не понять, он говорит ровно то, что хочет сказать, по-русски прямо. Когда слушаешь его разборы матчей, кажется, что футбол действительно прост. Но ведь так и есть, необязательно быть Пепом Гвардиолой, не обязательно играть в тики-таку, чтобы выигрывать.



Достаточно просто отдать точный пас на нападающего, чтобы тот отклеился от защитника и пробил. У Карпина не будет проблем с тем, чтобы донести свои идеи до каждого игрока сборной, он их всех прекрасно знает, так как варится в нашем футболе почти всю жизнь. Тренирует в РПЛ с небольшими перерывами с 2009 года.



И ещё — Карпин даст огромную фору Черчесову в остроумии и умении общаться. У Валеры есть свои фишки, например, встречный вопрос журналисту «ну и?», но он точно не будет уходить от ответов, не будет нести чушь про полевого командира и государственную должность, он будет говорить правду. С ним будет весело, возможно, футболистам и точно болельщикам.

Валерий Карпин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблем не избежать



Но при всех плюсах в его назначении есть несколько проблем. Во-первых, он будет совмещать посты: наряду со сборной он продолжит тренировать «Ростов» до конца 2021 года. А после этого — останется в каком-то одном из мест. Вероятнее всего — в сборной. Само по себе совмещение — это не очень хорошо, но если всего полгода — нормально.

Во-вторых, сборная России — самая сложная работа Карпина с точки зрения баланса ожиданий и возможностей. Ожидания будут огромные: выйти на ЧМ, там выйти из группы, а в жизни мы имеем одну из самых слабых по составу сборную за всю историю. У Валеры в Ростове футболисты не хуже, но там нет давления. В «Спартаке» было давление, но футболисты были получше.

В-третьих, Карпин как тренер ничего не выиграл. Самые большие его успехи — две серебряные медали со «Спартаком», что в тех условиях было очень мощным результатом, но серебро — это не золото. В «Ростове» у Карпина тоже всё неплохо, команда попадала в еврокубки, но ни титулов, ни стабильности не было. Нормально ли назначать главным тренером сборной того, кто ничего не выиграл? Кто-то скажет, нет.



Но в сложившейся ситуации — скорее да. Потому что из выигрывавших Слуцкого, Семака, Сёмина и Бердыева первые два заняты в клубах, вторые — давненько никого не тренировали. Слуцкий вряд ли пошёл бы после провала на Евро-2016, Семака не отпустили бы из «Зенита».

Всё в руках Дзюбы



И последнее, что волнует болельщиков, — что будет с Дзюбой? Дескать, Артёму пора покидать чат, ведь у них с Валерой отношения не сложились. Это не так. Карпин наверняка даст Дзюбе шанс и даже не один.

Во-первых, потому что он не глупый и не будет отказываться от футболиста, который сильнее других. Во-вторых, Карпин много раз говорил, что конфликта с Артёмом нет, а в «Спартаке» тот не играл, потому что был слабее Эменике. В сборной России Эменике нет, так что всё в руках Дзюбы.