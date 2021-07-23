«У Карпина не получится»: Кафельников о новом главном тренере сборной

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников считает, что у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина ничего не получится у руля сборной. Российский футбольный союз официально объявил о новой должности 51-летнего специалиста.

Вот как мне это видится: это пожарное назначение, потому что, видимо, никто из здравомыслящих иностранных специалистов не хочет в этот омут окунаться. Поэтому такое решение принял Российский футбольный союз. А получится у него или нет, думаю, что не получится. Ну вот так я считаю, — сказал Кафельников корреспонденту NEWS.ru.

Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Договор с 51-летним специалистом будет подписан 26 июля, его условия уже согласованы.

21 июля Карпин прокомментировал слухи о назначении в сборную России. Он предложил дождаться высказывания представителя РФС.