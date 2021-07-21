Карпин отреагировал на информацию о назначении в сборную России

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о назначении в сборную России. Его слова приводит «РБ-Спорт».

Тренер обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой огласить выдвинутое им условие для работы с национальной командой.

Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС, — добавил он.

8 июля 2021 года Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт со Станиславом Черчесовым.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.

Ранее сообщалось, что основными кандидатами на пост главного тренера сборной России по футболу являются Штефан Кунц, Курбан Бердыев и Валерий Карпин.