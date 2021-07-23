Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чилийский футболист Мигель Орельяна во время матча своей команды «Магальянес» с «Фернандес Виаль» так бурно радовался победному голу, что от переизбытка эмоций запрыгнул в мусорный бак. Видео опубликовало издание Goal в Twitter.

Полузащитник лично забил мяч на 87-й минуте, благодаря этому удару его команда завершила игру со счётом 2:1. После этого Орельяна побежал в сторону подтрибунного помещения и запрыгнул в мусорный бак....