Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин, сейчас возглавляющий «Ростов», стал новым главным тренером сборной России по футболу. Об этом
Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.
Соглашение с 51-летним специалистом будет подписано 26 июля, его условия уже согласованы.
В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».
21 июля Карпин прокомментировал слухи о назначении в сборную России. Он предложил дождаться высказывания представителя РФС.
С 2016 по 2021 год сборную России возглавлял Станислав Черчесов. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018 и заняла последнее место в группе на Евро-2020.