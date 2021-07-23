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Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

20:13, 23 июля 2021
Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Валерий Карпин, сейчас возглавляющий «Ростов», стал новым главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).

Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Соглашение с 51-летним специалистом будет подписано 26 июля, его условия уже согласованы.

В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

21 июля Карпин прокомментировал слухи о назначении в сборную России. Он предложил дождаться высказывания представителя РФС.

С 2016 по 2021 год сборную России возглавлял Станислав Черчесов. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018 и заняла последнее место в группе на Евро-2020.

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