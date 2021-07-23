«Назначение Карпина — ошибка»: Уткин о новом тренере сборной России

Блогер Василий Уткин считает ошибкой назначение Валерия Карпина на должность нового главного тренера сборной. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична, — написал Уткин.

Несмотря на это, Уткин убеждён, что данная должность «сильно не ко времени». По его мнению, совмещение в «Ростове» и национальной команде недопустимо.

Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Договор с 51-летним специалистом будет подписан 26 июля, его условия уже согласованы.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России. Он считает, что совмещать обе должности — странная история.