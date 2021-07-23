Губерниев высказался о назначении Карпина главным тренером сборной

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России. Он считает, что совмещать обе должности — странная история. Об этом он рассказал в своём в Telegram-канале.

Карпин — тренер футбольной сборной! Здорово! Но, совмещая с «Ростовом», история странная! На короткой дистанции — может и сойдёт, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать! — считает Губерниев.

Комментатор пожелал удачи 51-летнему специалисту и порекомендовал «уходить из футбольного клуба „Ростов“», где он также занимает должность наставника.

Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Договор с 51-летним специалистом будет подписан 26 июля, его условия уже согласованы.

Ранее самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников также высказался о новой должности тренера. Он считает, что у наставника «Ростова» Валерия Карпина ничего не получится у руля сборной.