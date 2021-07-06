Депутат обратился в полицию из-за скандального видео Дзюбы

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин подал заявление в полицию из-за размещения в Сети интимного видео с участием футболиста Артёма Дзюбы. Как рассказал источник «Царьграда» в правоохранительных органах, заявление поступило в УМВД России по Приморскому району.

Скандальное видео появилось в Сети ещё полгода назад, однако парламентарий решил не оставлять попыток наказать виновных в распространении ролика.

Ранее Анохин уже обращался к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку действий лиц, причастных к распространению ролика с участием форварда. Почему заявление было подано снова, пока неизвестно.

Интимное видео с участием Артёма Дзюбы было опубликовано в соцсетях в ноябре 2020 года перед игрой «Зенита» против «Краснодара». На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года. Позже стало известно, что у спортсмена вымогали крупную сумму денег.