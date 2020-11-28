Глушаков заявил, что Черчесову рекомендовали не вызывать Дзюбу в сборную

https://static.news.ru/photo/aee1dc76-3167-11eb-aefc-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: ckhimki_official/vk.com

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову «рекомендовали» не вызывать в расположение национальной команды форварда «Зенита» Артёма Дзюбу после обнародования видео, на котором последний занимается мастурбацией. Совет наставнику спортивного коллектива дали «люди сверху». С таким заявлением выступил бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки».

Дзюба был отцеплен от состава сборной перед ноябрьским сбором. Поводом стало появившееся в социальных сетях резонансное видео, на котором он мастурбирует. При отсутствии нападающего клуба с берегов Невы национальная команда сыграла вничью с Молдавией 0:0, а затем проиграла Турции и Сербии со счётом 2:3 и 0:5 соответственно.

Глушаков, который сам попадал в скандальные ситуации, смотрит на сложившуюся ситуацию следующим образом. Он уверен, что Черчесову по поводу Дзюбы звонили те, кто никак не связан со сборной напрямую. Просто, как логично отметил полузащитник, «выше тренера есть люди, а выше этих людей есть ещё люди».



Черчесов, наверное, всё взвесил. В итоге было принято такое решение, — приводит слова игрока Sport24.

Как ранее передавал NEWS.ru, Артём Дзюба рассказал, что обсудил с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым ситуацию вокруг своего невызова на ноябрьский сбор и последние игры команды.

Он отметил, что в ситуации со сборной, по его мнению, следует «больше сосредоточиться на футболе», а также на подготовке к мартовским матчам и главному европейскому турниру национальных команд. Дзюба процитировал слова Черчесова о том, что у сборной есть задача и её надо решать.