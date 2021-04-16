Дзюбу признали спортсменом года по версии РБ

https://static.news.ru/photo/08f7e980-9eeb-11eb-a5e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

14 апреля в концертном зале «Барвиха Luzury Village» прошла ежегодная церемония вручения Международной премии РБ в области спорта и букмекерства. Специальным гостем мероприятия стал легендарный португальский футболист Луиш Фигу, а вели церемонию Гарик Мартиросян и Константин Генич.

В основной номинации «Лучший букмекер года» победителем стала компания «Фонбет». Лучшим спортсменом года был назван нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, а в номинации «Амбассадор года» награду вручили легендарному американскому и российскому боксёру Рою Джонсу.

Лучшим спортивным журналистом года был признан Нобель Арустамян, а обозреватель NEWS.ru Александр Круглов вошёл в шорт-лист номинантов из четырёх человек.

Как писал NEWS.ru, московский «Локомотив» проведёт один матч Российской премьер-лиги (РПЛ) на нейтральном поле в качестве наказания за нарушение регламента.