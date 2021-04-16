«Локомотив» проведёт один матч на нейтральном поле в качестве наказания

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Московский «Локомотив» проведёт один матч Российской премьер-лиги (РПЛ) на нейтральном поле в качестве наказания за нарушение регламента. Об этом сообщает Sport24 .

Причина наказания — то, что начальник команды Станислав Сухина трижды заходил в судейскую комнату во время матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Для него это рецидив, поэтому к штрафу в 150 тысяч рублей добавится игра на нейтральном поле — в 29-м туре РПЛ с «Динамо».

Начальник Спартака Василий Козловцев так же заходил в судейскую, за что оштрафован на 150 тысяч. Согласно регламенту, представителям команд запрещено заходить к арбитрам.

NEWS.ru писал текст о скандале во время матча «Локо» — «Спартак». Игра прошла 10 апреля и завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0.