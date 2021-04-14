«Красно-белые» не пушистые: скандал с участием «Спартака» набирает обороты

Скандал вокруг матча «Локомотив» — «Спартак» продолжает набирать обороты. Накануне стало известно, что перед игрой начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую комнату. «Красно-белые» не просто выложили видео на своём YouTube-канале, но и подали соответствующий запрос в КДК РФС (контрольно-дисциплинарный комитет) с просьбой разобраться в случившемся. Комитет бумагу принял, но рассмотрение отложил до пятницы, 16 апреля, пока Сухина не вернётся из командировки в Москву. Во вторник вечером, 13 апреля, в СМИ появилось видео, на котором человек, похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева, так же, как и Сухина, заходит в комнату арбитров. Только в данном случае есть приятные для «красно-белых» нюансы.

ÐÐµÑÐµÐ´ Ð²Ð°Ð¼Ð¸ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾, Ð½Ð° ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ð¼ Ð·Ð°Ð¿ÐµÑÐ°ÑÐ»ÐµÐ½Ð¾, ÐºÐ°Ðº Ð´Ð¾ Ð¼Ð°ÑÑÐ° Â«ÐÐ¾ÐºÐ¾Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð²Â» â Â«Ð¡Ð¿Ð°ÑÑÐ°ÐºÂ» Ð² ÑÑÐ´ÐµÐ¹ÑÐºÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°ÑÑ Ð½Ð° Â«Ð ÐÐ ÐÑÐµÐ½ÐµÂ» Ð·Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº, Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ Ð½Ð° Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½Ð¸ÐºÐ° Â«Ð¡Ð¿Ð°ÑÑÐ°ÐºÐ°Â» ÐÐ°ÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ ÐÐ¾Ð·Ð»Ð¾Ð²ÑÐµÐ²Ð°.



ÐÐ¾ ÑÐµÐ³Ð»Ð°Ð¼ÐµÐ½ÑÑ Ð½Ð¸ÐºÑÐ¾ Ð¸Ð· Ð¿ÑÐµÐ´ÑÑÐ°Ð²Ð¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð° Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑ Ð² ÑÑÐ´ÐµÐ¹ÑÐºÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°ÑÑ. pic.twitter.com/Qq67eYn9YI — Sport24 (@sport24_ru) April 13, 2021

«Спартаку» тоже может грозить «технарь»?

Как только стало известно о действиях Сухины, все резко начали изучать дисциплинарный регламент РФС. Тут-то и выяснилось, что согласно статьям 118 и 119, любому лицу не просто запрещается заходить в судейскую ни до, ни во время, ни после игры, но и оказывать прямое или косвенное воздействие на игроков, официальных лиц клуба или матча. В противном случае наказание будет суровым, но честным — штраф сотруднику и техническое поражение команде.

Александр Вильф/РИА Новости

Только болельщики «Спартака» потёрли ручки и уже начали фантазировать о присуждении трёх очков и возвращении в чемпионскую гонку, как появилось новое видео, но уже с Козловцевым в главной роли. В теории «красно-белых» может ожидать такой же исход. Но, как и с Сухиной, надо доказать, что сотрудник повлиял на исход встречи. А вот тут уже интереснее.

Зачем начальник «Спартака» пошёл в судейскую?

В клубе моментально отреагировали на новый поворот и не стали отрицать факт нахождения Козловцева в судейской. Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов объяснил, что сотрудник заходил к арбитрам по окончании матча «для передачи кода подтверждения протокола». Более того, по словам Фетисова журналисту Ивану Карпову, «сделал он это с разрешения судейской бригады. При этом главный судья (Кирилл Левников. — NEWS.ru) не сделал замечания по этому поводу и не отметил этот факт в качестве нарушения». К тому же клуб молниеносно оштрафовал сотрудника.

Вот только Sport24 утверждает, что произошло это всё-таки до начала игры, что, по словам сотрудника «Спартака», является серьёзным обвинением. Уже в интервью «Чемпионату» он добавил, что «хорошо бы, если „Локомотив“ предоставил на КДК полную съёмку с камер видеонаблюдения до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в раздевалку».

Обе команды были в судейской. Тогда в чём разница?

Ситуации похожи, нет смысла это отрицать. И если одна сторона просила наказать другую, то совершенно справедливо ждать ответной реакции. Только вот, во-первых, «Спартак» сразу признал факт нахождения своего сотрудника в судейской. «Локомотив» же продолжает молчать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во-вторых, «красно-белые» объяснили, как Козловцев оказался в комнате арбитров и почему это не является нарушением. «Железнодорожники» всё ещё не выступили с официальным заявлением.

Совершенно очевидно, что просто так видео с начальником «красно-белых» у коллег из Sport24 появиться не могло. Это напоминает обычный слив, чтобы хотя бы немного очистить «рыльце, которое и так в пушку».

Эстафетная палочка снова передана «красно-зелёным». Посмотрим, будет ли новый ход. Разбираться в происходящем в любом случае предстоит КДК, и даже если запроса со стороны «Локо» не последует, эпизод рассмотрят досконально.