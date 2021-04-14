«Красно-белые» не пушистые: скандал с участием «Спартака» набирает обороты

Скандал вокруг матча «Локомотив» — «Спартак» продолжает набирать обороты. Накануне стало известно, что перед игрой начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую комнату. «Красно-белые» не просто выложили видео на своём YouTube-канале, но и подали соответствующий запрос в КДК РФС (контрольно-дисциплинарный комитет) с просьбой разобраться в случившемся. Комитет бумагу принял, но рассмотрение отложил до пятницы, 16 апреля, пока Сухина не вернётся из командировки в Москву. Во вторник вечером, 13 апреля, в СМИ появилось видео, на котором человек, похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева, так же, как и Сухина, заходит в комнату арбитров. Только в данном случае есть приятные для «красно-белых» нюансы.
Как только стало известно о действиях Сухины, все резко начали изучать дисциплинарный регламент РФС. Тут-то и выяснилось, что согласно статьям 118 и 119, любому лицу не просто запрещается заходить в судейскую ни до, ни во время, ни после игры, но и оказывать прямое или косвенное воздействие на игроков, официальных лиц клуба или матча. В противном случае наказание будет суровым, но честным — штраф сотруднику и техническое поражение команде.
Александр Вильф/РИА Новости
Только болельщики «Спартака» потёрли ручки и уже начали фантазировать о присуждении трёх очков и возвращении в чемпионскую гонку, как появилось новое видео, но уже с Козловцевым в главной роли. В теории «красно-белых» может ожидать такой же исход. Но, как и с Сухиной, надо доказать, что сотрудник повлиял на исход встречи. А вот тут уже интереснее.
Зачем начальник «Спартака» пошёл в судейскую?
В клубе моментально отреагировали на новый поворот и не стали отрицать факт нахождения Козловцева в судейской. Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов объяснил, что сотрудник заходил к арбитрам по окончании матча «для передачи кода подтверждения протокола». Более того, по словам Фетисова журналисту Ивану Карпову, «сделал он это с разрешения судейской бригады. При этом главный судья (Кирилл Левников. — NEWS.ru) не сделал замечания по этому поводу и не отметил этот факт в качестве нарушения». К тому же клуб молниеносно оштрафовал сотрудника.
Вот только Sport24 утверждает, что произошло это всё-таки до начала игры, что, по словам сотрудника «Спартака», является серьёзным обвинением. Уже в интервью «Чемпионату» он добавил, что «хорошо бы, если „Локомотив“ предоставил на КДК полную съёмку с камер видеонаблюдения до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в раздевалку».
Обе команды были в судейской. Тогда в чём разница?
Ситуации похожи, нет смысла это отрицать. И если одна сторона просила наказать другую, то совершенно справедливо ждать ответной реакции. Только вот, во-первых, «Спартак» сразу признал факт нахождения своего сотрудника в судейской. «Локомотив» же продолжает молчать.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Во-вторых, «красно-белые» объяснили, как Козловцев оказался в комнате арбитров и почему это не является нарушением. «Железнодорожники» всё ещё не выступили с официальным заявлением.
Совершенно очевидно, что просто так видео с начальником «красно-белых» у коллег из Sport24 появиться не могло. Это напоминает обычный слив, чтобы хотя бы немного очистить «рыльце, которое и так в пушку».
Эстафетная палочка снова передана «красно-зелёным». Посмотрим, будет ли новый ход. Разбираться в происходящем в любом случае предстоит КДК, и даже если запроса со стороны «Локо» не последует, эпизод рассмотрят досконально.