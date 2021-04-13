Выиграли, чтобы проиграть: «Локо» серьёзно влип после матча со «Спартаком»

«Локомотив» принимал «Спартак» в воскресенье, 11 апреля, а скандалы после матча 25-го тура продолжают появляться один за другим. Сначала возникли вопросы к поведению болельщиков «красно-белых» и реакции голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме. «Спартаку» в очередной раз грозит закрытие трибуны и штраф либо, что намного хуже, снятие трёх очков.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теперь обиженные гости пошли ва-банк и опубликовали на своём официальном канале в YouTube ролик, где начальник «Локо» Станислав Сухина заходит в судейскую комнату незадолго до стартового свистка. Разбираемся, к чему это может привести.

Боссу надо было быть осторожнее

Отрицать, что Сухина побывал в комнате арбитров, глупо. Этот факт зафиксирован на видео, начиная с 25 секунды.

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов объяснил, что клуб убеждён в нарушении Кириллом Левниковым (главным арбитром встречи) дисциплинарного кодекса. Никто одного из боссов «Локо» из комнаты не выгнал и не сообщил делегату о произошедшем. Это так и осталось бы в тени, если бы не попало на видео, а то — в Сеть.

«Спартак» считает, что случившееся является грубейшим нарушением норм регламента и статей дисциплинарного кодекса арбитра и инспектора РФС со стороны Кирилла Левникова. Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи и применить к нему меры дисциплинарной ответственности, — сказал Фетисов «Р-Спорту».

Как утверждает председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц, никто не имеет права заходить в судейскую комнату «ни до, ни во время, ни после игры». А раз это зафиксировано, то КДК (контрольно-дисциплинарный комитет) примет справедливое решение. К тому же «Спартак» обратился с необходимым запросом.

Что будет с «Локо»

Если комитет посчитает действия начальника команды незаконными, то есть обнаружит прямое или косвенное воздействие на официальных лиц встречи и исход матча согласно статьям 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС, то «красно-зелёным» можно будет перестать радоваться славной победе над соперником — клубу засчитают техническое поражение. А Сухину при неудачных раскладах могут и вовсе пожизненно отстранить от любой деятельности, связанной с футболом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но воздействие на официальных лиц с целью манипулирования результатом матча ещё надо доказать. Один вход начальника команды в судейскую не означает попытку манипуляции. Нужны будут записи разговоров, которых никто, конечно же, не предоставит. В общем никакой победы «Спартаку» не присудят, об этом можно говорить с 99-процентной уверенностью. Но 99 — это всё же не 100.

Вопросы к судейству

Во время матча у любого болельщика «красно-белых» волосы дыбом вставали от непонятных решений Левникова. Есть, как минимум, три эпизода, которые вызывают сомнения. Первый произошёл на 44-й минуте, когда защитник Александр Сильянов ударил нападающего Квинси Промеса по ноге в штрафной площади «железнодорожников». Но это можно оправдать — на повторе видно, что футболист играл в мяч.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй случился на 57-й минуте, когда за игру рукой Пабло Насименто не был назначен пенальти. Сначала мяч попал в грудь защитнику хозяев и от неё отрикошетил в руку. Ситуацию пересмотрели арбитры VAR, однако с изначальным мнением Левникова согласились.

Последний эпизод пришёлся на 87-ю минуту, там также была игра рукой, но уже Сильянова — мяч попал чётко в руку после прострела Павла Маслова, но главный арбитр встречи посчитал, что нарушения нет.

Получается, Левников и Ко просто лишили «Спартак» двух пенальти. Теперь КДК предстоит разобраться — было ли это сделано по невнимательности арбитров встречи, или же действия Сухины повлияли на итоговый счёт.