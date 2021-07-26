Карпин оценил важность Дзюбы для сборной России

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил важность форварда «Зенита» Артёма Дзюбы для команды. Видео первой пресс-конференции наставника на новом посту было опубликовано на YouTube-канале «Спорт-Экспресс».
Дзюба был и остаётся важным игроком в российском футболе. Мои личные отношения не могут повлиять на сборную. Это останется за бортом, — сказал Карпин.
Тренер добавил, что если Артём будет показывать тот футбол, который может принести пользу сборной, то он в ней будет.
Контракт с 51-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Договор был подписан 26 июля. До окончания контракта Карпин будет совмещать две должности, оставаясь главным тренером «Ростова».
В Кремле отреагировали на назначение Карпина главным тренером сборной фразой: «Будут победы — давайте радоваться вместе».