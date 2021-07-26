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Карпин оценил важность Дзюбы для сборной России

14:43, 26 июля 2021
Артём Дзюба Артём Дзюба Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил важность форварда «Зенита» Артёма Дзюбы для команды. Видео первой пресс-конференции наставника на новом посту было опубликовано на YouTube-канале «Спорт-Экспресс».

Дзюба был и остаётся важным игроком в российском футболе. Мои личные отношения не могут повлиять на сборную. Это останется за бортом, — сказал Карпин.

Тренер добавил, что если Артём будет показывать тот футбол, который может принести пользу сборной, то он в ней будет.

Контракт с 51-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Договор был подписан 26 июля. До окончания контракта Карпин будет совмещать две должности, оставаясь главным тренером «Ростова».

В Кремле отреагировали на назначение Карпина главным тренером сборной фразой: «Будут победы — давайте радоваться вместе».

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