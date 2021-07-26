В Кремле отреагировали на назначение Карпина главным тренером сборной

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что после побед будем вместе радоваться, а в случае поражений — переживать. Так он прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу, сообщает «Р-Спорт».

Давайте, когда будут победы, вместе радоваться, а когда будут поражения — вместе переживать, и не надо никаких комментариев, — сказал Песков.

Контракт с 51-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Договор будет подписан сегодня, 26 июля, его условия уже согласованы. До окончания контракта Карпин будет совмещать две должности, оставаясь главным тренером «Ростова».