В Госдуме объяснили, почему Карпину не удастся добиться успеха со сборной

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России. По его словам, он обладает характером, который может встряхнуть любую команду, однако с этой сборной добиться успеха специалист не сумеет.

Валерий Карпин — человек, который по своему стилю и характеру способен встряхнуть и дать глоток свежего воздуха любой команде и сборной. Но со сборной России в том виде, в котором она есть сейчас, я думаю, успеха он не добьётся. И проблема здесь не в Карпине, Черчесове, Сёмине, Газзаеве, Бердыеве. Проблема в падении уровня российского футбола в целом, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

Он сомневается, что Карпин сам согласился.

Трудно себе представить здравомыслящего специалиста, который согласится заняться футболом с этой сборной. Добиться результата будет крайне тяжело. Именно поэтому я говорил, что нам нужен иностранный специалист с другим видением футбола, менталитетом и взглядом на игру. Если проанализировать историю российской сборной за последние 20 лет, то мы видим, что именно иностранный специалист в лице Гуса Хиддинка добился результата с этой командой. Все остальные российские тренеры ничего показать не смогли, — добавил он.

Помимо прочего Лебедев не понимает, как можно было заключить трудовой договор на четыре месяца. Он утверждает, что это вообще не контракт.

Контракт, рассчитанный до 31 декабря 2021 года, — это вообще не контракт. Он что, успеет провести три отборочных игры на чемпионат мира? И по этим играм будут судить о продлении или непродлении? Что это за ерунда? — удивляется спикер.

Известно, что до декабря 51-летний специалист будет совмещать две должности, он останется наставником «Ростова». По мнению Лебедева, это не самая лучшая затея — потеряют все.

Совмещение двух должностей не пойдёт на пользу ни клубу, ни сборной, потому что так или иначе Карпин будет кем-то жертвовать. Я думаю, что руководству «Ростова» не понравится, что в те минуты, когда он нужен команде, он будет занят сборной. Полагаю, результаты «Ростова» будут хуже, чем в прошлом году. А перед этим клубом всегда ставится цель попадания в еврокубки. Карпин просто остался единственным вариантом, который колебался, и видимо, ему было сделано предложение там, где нельзя отказаться. Сомневаюсь, чтобы он пошёл на это по собственной воле, — заключил депутат.

Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Договор с 51-летним специалистом будет подписан 26 июля, его условия уже согласованы.

Ранее блогер Василий Уткин высказался о новой должности российского тренера. Он считает ошибкой назначение Валерия Карпина на должность нового главного тренера сборной.