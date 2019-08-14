Суперкубок Европы, или Суперкубок УЕФА (Европейского союза футбольных ассоциаций), в котором встречаются действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, по традиции официально открывает новый европейский клубный сезон. News.ru рассказывает об особенностях нынешнего матча за Суперкубок, в котором в среду вечером встречаются «Ливерпуль» и «Челси».

Впервые — английский «междусобойчик»

Раньше у этого микротурнира, состоящего из одного матча, были две особенности: во-первых, он всегда проводился в Монако, на стадионе «Луи II», во-вторых, он неизменно был приурочен к жеребьёвке групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы, а значит, всегда проходил в конце августа, после окончания всех отборочных раундов обоих еврокубков.

Но вот уже несколько лет как обе традиции нарушены. Суперкубок УЕФА с 2013 года стал кочевать по разным городам и аренам Старого Света, побывав в Праге, Кардиффе, Тбилиси, Тронхейме, Скопье и Таллине, а теперь добрался и до Стамбула. На стадионе «Водафон Парк» в турецкой столице будет прервана пятилетняя гегемония испанских клубов, никому не отдававших трофей: трижды за последние годы его выигрывал мадридский «Реал», по разу — «Барселона» и «Атлетико» из Мадрида.

Что касается новых сроков проведения континентального Суперкубка, теперь они чаще всего бывают привязаны к середине августа. Наверное, в этом тоже есть определённая логика: многие национальные первенства ещё не начались или только-только стартовали, поэтому участие в розыгрыше первого трофея сезона для двух лучших команд прошлого сезона становится не обузой, а хорошим бонусом для скорейшего обретения игрового тонуса.

Суперкубку уже не раз приходилось превращаться в «национальный междусобойчик», когда трофей оспаривали два представителя одной страны. Но ранее это были либо итальянцы («Милан» — «Сампдория» 1990 г. и «Милан — «Парма» 1993 г.), либо испанцы («Барселона» — «Севилья» 2015 г., «Реал» — «Севилья» в 2014 и 2016 гг. и «Атлетико» — «Реал» 2018 г.), а теперь впервые розыгрыш Суперкубка Старого Света становится внутренним делом англичан, лишний раз напомнив, как они доминировали в Европе в минувшем сезоне, «приватизировав» и финал Лиги чемпионов («Ливерпуль» — «Тоттенхэм»), и титульный матч Лиги Европы («Челси» — «Арсенал»).

Между тем порознь оба нынешних соискателя трофея не так уж редко становились участниками поединка за европейский Суперкубок. «Ливерпуль» трижды выигрывал этот турнир (1977, 2001, 2005) из пяти попыток, «Челси» — один раз (1998) из трёх заходов. Кстати, именно 21 год назад в Суперкубке УЕФА впервые был применён одноматчевый формат — до этого клубы встречались дважды, по разу на своём поле и в гостях.

Клопп вспомнил Стамбул-2005, Лэмпард записался в оптимисты

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча вспомнил, что «красные» уже выигрывали трофей в Стамбуле — это было в 2005 году в эпической битве с «Миланом» в финале Лиги чемпионов, когда англичане уступали 0:3 после первого тайма, но сумели отыграться, а затем и победить в серии послематчевых пенальти.

Юрген Клопп Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Я знаю, насколько особенным городом является Стамбул для «Ливерпуля» и каждого болельщика команды. Никто не забудет 2005 год, но нынешний «Ливерпуль» — совсем другая команда, хотя и тоже очень хорошая. Стамбул — отличное место для футбола, я играл здесь однажды с дортмундской «Боруссией», и атмосфера была великолепной. Здесь, в Турции есть большое сообщество поклонников «Ливерпуля», и этот факт тоже делает столицу этой страны особенным для нас городом. Поэтому мы хотим играть и победить в том числе и для этой группы наших болельщиков, — сказал Клопп официальному сайту УЕФА.

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, пришедший на смену итальянскому специалисту Маурицио Сарри, назвал своего ливерпульского коллегу фантастическим менеджером, а себя — оптимистом, верящим в победу.

Я оптимист, поскольку верю в своих игроков и в то, что мы оказались в этом финале, потому что этого действительно заслуживаем. Я очень хорошо понимаю качество противостояния с «Ливерпулем», который недавно заслуженно выиграл Лигу чемпионов и у которого есть фантастический менеджер и группа игроков. Но если мы сможем показать на поле свой максимум, то получим шанс выиграть этот матч. Это очень важно для такого большого клуба, как «Челси», что мы, его тренеры и футболисты, готовы отдать всё для победы, — цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

К поединку за европейский Суперкубок команды подходят в диаметрально противоположном настроении. В стартовом туре Английской премьер-лиги, прошедшем в минувший уик-энд, «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Норвич» (4:1), тогда как «Челси» потерпел фиаско в Манчестере от «Юнайтед» (0:4).

Рефери-француженка заставит выглядеть хорошо

Стефани Фраппар JB Autissier / Panoramic/Global Look Press

Обе команды не избежали кадровых потерь перед битвой за трофей. Но если у «синих» ряд игроков (Каллам Хадсон-Одои, Рубен Лофтус-Чик, Антонио Рюдигер) уже давно находятся в лазарете, а кроме того, под вопросом участие в игре и Н’Голо Канте, то «Ливерпуль» в дополнение к испытывавшим проблемы со здоровьем Натаниэлу Клайну, Деяну Ловрену и Наби Кейта получил неприятный сюрприз в виде травмы основного голкипера Алиссона в матче с «Норвичем». Так что недавно перешедший из «Вест Хэма» испанский страж ворот Адриан сразу получил игровую практику. Кроме того, к Ловрену проявляет интерес итальянская «Рома», поэтому хорватский защитник, вероятно, в ближайшее время переедет в Вечный город.

С учётом всех потерь ориентировочные составы команд будут выглядеть следующим образом.

«Ливерпуль»: в воротах — Адриан, в обороне — Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Виргил ван Дайк, Эндрю Робертсон, в средней линии — Фабиньо, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, в атаке — Садьо Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах.

«Челси»: вратарь — Кепа Аррисабалага, защитники — Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Эмерсон Палмиери, опорные полузащитники — Жоржиньо и Матео Ковачич, атакующие хавбеки — Кристиан Пулишич, Росс Баркли, Педро, нападающий — Оливье Жиру.

Любопытно, что впервые в истории судить матч за Суперкубок УЕФА будет рефери женского пола. Этой чести удостоена француженка Стефани Фраппар. Ей будут помогать лайнсмены Мануэла Николози и Мишель О’Нил. Функции резервного арбитра возьмёт на себя известный турецкий судья Джюнейт Чакыр.

Юрген Клопп с долей юмора прокомментировал назначение женщины-арбитра на столь ответственный поединок.

Думаю, время для этого пришло. В Германии на матчах бундеслиги уже работала Бибиана Штайнхаус. Я очень рад, что теперь мы станем участниками исторического момента. Постараюсь выглядеть хорошо, иначе моя мама рассердится. Это первый подобный случай, он особенный, и я надеюсь, что не последний, — сказал наставник «Ливерпуля».

Матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» начнётся в среду, 14 августа в 22:00 по московскому времени.