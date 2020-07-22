«Краснодар» разгромил «Ахмат» и получил путёвку в Лигу чемпионов

https://static.news.ru/photo/93160de8-cc48-11ea-9dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fckrasnodar

Футбольный клуб «Краснодар» в матче 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом» со счётом 4:0.

Команда из Краснодара набрала 52 очка и сохранила третье место в чемпионате России. Оно даёт право команде попасть в квалификационную стадию Лиги чемпионов.

Маркус Берг открыл счёт в первом тайме, но в самом конце первой половины забил «Ахмат», однако арбитры отменили гол из-за офсайда.

«Быки» на достигнутом не остановились и забили сразу три гола в течение 10 минут. Их авторами стали Реми Кабелла, Вандерсон Масиэл и всё тот же Берг.

Как писал NEWS.ru, ранее «Спартак» обыграл «Рубин» благодаря пенальти.