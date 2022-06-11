Иск на $ 68 млн от обвинявшей Роналду в изнасиловании девушки отклонён Кэтрин Майорга не получит денег от Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не будет выплачивать бывшей модели Кэтрин Майорге деньги по судебному иску. Её попытка получить с португальца $ 68 млн не увенчалась успехом, сообщает The Associated Press.

Заседание проходило в Лас-Вегасе в пятницу, 10 июня. Окружной судья Дженнифер Дорси отклонила иск, сославшись на недобросовестное поведение адвоката Майорги, использовавшего в ходе процесса конфиденциальные документы.

Дорси постановила полностью прекратить дело без возможности повторной подачи иска. У Майорги есть право обжаловать это решение в окружном апелляционном суде в Сан-Франциско.

Впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе, но ей пришлось молчать из-за того, что спортсмен якобы выплатил ей $375 тыс. за неразглашение тайны. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса назвала необоснованными обвинения Майорги.

В октябре 2020-го Майорга возобновила судебные разбирательства против футболиста. Она надеялась доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года.