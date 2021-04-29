Обвинившая Роналду в изнасиловании модель потребовала крупную компенсацию

https://static.news.ru/photo/fc124a60-a900-11eb-ae7b-96000091f725_660.jpg Кэтрин Майорга Фото: katrinmayorga/instagram.com

Американская модель Кэтрин Майорга требует от нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду компенсацию в размере $79 млн за недоказанное изнасилование, сообщает The Mirror.

По информации источника, Майорга рассчитывает получить $25 млн за боль и страдания в прошлом и будущем, а также такую же сумму в качестве штрафных санкций для футболиста. Кроме того, в сумму заложены судебные издержки и расходы на адвокатов. Итого общая сумма компенсации составляет $79 млн.

Впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе, но ей пришлось молчать из-за того, что спортсмен якобы выплатил ей $375 тыс., чтобы она не разглашала тайну. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса назвала необоснованными обвинения Майорги в адрес Криштиану Роналду.

В октябре 2020-го Майорга предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года.

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