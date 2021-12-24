Газизов: при найме на работу Федун предложил акции «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака», ныне занимающий аналогичную должность в «Уфе» Шамиль Газизов рассказал, что при найме на работу владелец «красно-белых» Леонид Федун предложил ему процент от клуба. Как функционер сказал «Матч ТВ», он не хотел разглашать подобную информацию, но руководство десятикратных чемпионов России не оставило ему выбора.

Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определённую часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции, — сказал Газизов.

По его словам, в будущем он расскажет правду о своём подписании контракта со «Спартаком» и последующей работе в клубе. Газизов считает, что это приведёт к полной потере деловой репутации Федуна.

По информации источников, Федун обещал передать Газизову 10% акций «Спартака», и дополнительно гарантировал один миллион евро на каждый год контракта, если команда сумеет квалифицироваться в еврокубки.

26 октября Московский арбитражный суд принял апелляцию компании «Капитальные активы», одного из акционеров «Спартака», на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с Газизовым. Соглашение о выплате Газизову выходного пособия в 400 млн рублей признано незаконным. 7 декабря суд повторно отказал функционеру в выплатах от «Спартака».

Газизов был назначен на должность генерального директора «Спартака» в июле 2020 года. В этот период клуб пополнил состав такими футболистами, как Остон Урунов, Виктор Мозес и Александр Кокорин. В декабре Газизов покинул свой пост.

Ранее Газизов заявил, что руководство «Спартака» не выполнило обещания, данные ему в период работы в клубе. Он отметил, что изначально в команде ставили перед ним одни задачи, а затем сменили курс.