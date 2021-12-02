Газизов обвинил руководство «Спартака» в невыполнении данных ему обещаний

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что руководство «Спартака» не выполнило обещания, данные ему в период работы в клубе. Как сказал функционер «Спорт-Экспрессу», изначально в команде ставили перед ним одни задачи, а затем сменили курс.

Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чём тут «Спартак»? Это большая народная команда. <...> Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело, — отметил Газизов.

При этом генеральный директор «Уфы» добавил, что руководство «Спартака» поступило подобным образом не только с ним, но и с фанатами клуба.

Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен руководством. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне, — подытожил Газизов.

26 октября Московский арбитражный суд принял апелляцию компании «Капитальные активы», одного из акционеров «Спартака», на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с Газизовым. Соглашение о выплате Газизову выходного пособия в 400 млн рублей признано незаконным.

Газизов был назначен на должность генерального директора «Спартака» в июле 2020 года. В этот период клуб пополнил состав такими футболистами, как Остон Урунов, Виктор Мозес и Александр Кокорин. В декабре Газизов покинул свой пост.

Ранее Газизов рассказал о зарплатах в футбольном клубе «Уфа». По его словам, молодые игроки получают в среднем от 200 до 400 тыс. рублей. При этом он также отметил, что нападающий команды Гамид Агаларов получает больше 150 тыс. рублей.