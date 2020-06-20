Футболисты «Спартака» готовы оплатить штрафы за фанатов

Футболисты московского футбольного клуба «Спартак» готовы оплатить штрафы за фанатов команды, которых обвиняют в хулиганстве.
Приятно было наблюдать, как ребята нас проводили со стадиона и встретили по дороге в Туле. Спасибо за поддержку, за дорогу. Если будут штрафы, мы узнаем всё и всё это компенсируем, — сказал капитан команды Георгий Джикия, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли файеры и перекрыли дорогу.