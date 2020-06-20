Футболисты «Спартака» готовы оплатить штрафы за фанатов

Приятно было наблюдать, как ребята нас проводили со стадиона и встретили по дороге в Туле. Спасибо за поддержку, за дорогу. Если будут штрафы, мы узнаем всё и всё это компенсируем, — сказал капитан команды Георгий Джикия, слова которого приводит РИА Новости.