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07 июля 2025 в 12:48

Полмиллиона фанатов вскинули руки в нацистском салюте на концерте в Загребе

В Хорватии певец Перкович с фанатами поднял руку в нацистском приветствии

Марко Перкович Марко Перкович Фото: Damir Krajac/IMAGO/Global Look Press

В Хорватии на концерте ультраправого певца Марко Перковича полмиллиона фанатов подняли руки в нацистском салюте вместе с исполнителем, сообщает Associated Press. По данным издания, посетители вскинули ладони в приветствии «За родину — готовы!», которое использовалось хорватскими усташами во время нацистской оккупации Югославии.

Одна из самых популярных песен Марко Перковича, сыгранная в конце вчерашнего концерта, началась со страшного салюта «Для родины — готовы!», используемого хорватским режимом усташей нацистской эпохи, который в то время управлял концентрационными лагерями, — говорится в материале.

При этом демонстрация нацистского салюта уголовно наказуема в Хорватии. Однако суд разрешил Перковичу использовать его как часть своей песни на концертах.

По словам организаторов, концерт посетили около полумиллиона человек. Самому Перковичу запретили выступать во многих европейских городах.

Ранее сообщалось, что первый стрим рэпера Канье Уэста на Twitch завершился рекордно быстро — платформа заблокировала трансляцию уже через семь минут после начала. Главной причиной блокировки стали антисемитские высказывания артиста и нацистское приветствие, которое он продемонстрировал в эфире.

Европа
Хорватия
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фанаты
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