Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 15:07

Исполнительница хита «Сигма-бой» раскрыла правду о назойливых фанатах

Блогер Betsy заявила, что внимание фанатов после хита «Сигма-бой» ей не мешает

Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Блогер Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева), прославившаяся благодаря хиту «Сигма-бой», на фестивале VK Fest рассказала, что популярность ее «не напрягает». По словам юной исполнительницы, она благодарна фанатам за поддержку, передает корреспондент NEWS.ru.

Конечно, никто из моих слушателей и фанатов меня не напрягает. Я очень благодарна этим людям за то, что они слушают мое творчество, поддерживают, — отметила Чертищева.

Betsy подчеркнула, что сейчас испытывает только позитивные эмоции от общения с поклонниками. Она также добавила, что охотно дает автографы и фотографируется с фанатами.

Автор хита «Сигма-бой» Михаил Чертищев ранее объяснил, что трек стал популярен в Польше благодаря взрослому подходу к детской песне. По его словам, он создавал композицию, которую было бы интересно слушать разным поколениям.

Музыкальный критик Евгений Бабичев в свою очередь заявил, что российские музыканты добиваются международного признания, а такие исполнители, как Катя Лель, и хиты вроде «Сигма-бой» подтверждают растущее влияние отечественной культуры. По его мнению, эти успехи демонстрируют, что Россия имеет все основания гордиться своими талантами.

Betsy
блогеры
песни
фанаты
хиты
популярность
поклонники
шоу-бизнес
Алина Модорова
А. Модорова
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.