Исполнительница хита «Сигма-бой» раскрыла правду о назойливых фанатах Блогер Betsy заявила, что внимание фанатов после хита «Сигма-бой» ей не мешает

Блогер Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева), прославившаяся благодаря хиту «Сигма-бой», на фестивале VK Fest рассказала, что популярность ее «не напрягает». По словам юной исполнительницы, она благодарна фанатам за поддержку, передает корреспондент NEWS.ru.

Конечно, никто из моих слушателей и фанатов меня не напрягает. Я очень благодарна этим людям за то, что они слушают мое творчество, поддерживают, — отметила Чертищева.

Betsy подчеркнула, что сейчас испытывает только позитивные эмоции от общения с поклонниками. Она также добавила, что охотно дает автографы и фотографируется с фанатами.

Автор хита «Сигма-бой» Михаил Чертищев ранее объяснил, что трек стал популярен в Польше благодаря взрослому подходу к детской песне. По его словам, он создавал композицию, которую было бы интересно слушать разным поколениям.

Музыкальный критик Евгений Бабичев в свою очередь заявил, что российские музыканты добиваются международного признания, а такие исполнители, как Катя Лель, и хиты вроде «Сигма-бой» подтверждают растущее влияние отечественной культуры. По его мнению, эти успехи демонстрируют, что Россия имеет все основания гордиться своими талантами.