Выходка фанатов около стадиона «Открытие Арена» закончилась уголовным делом

https://static.news.ru/photo/21881b9e-b2cb-11ea-a40f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Бомбардир/vk.com

Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли фаеры и перекрыли дорогу.

Болельщики также скандировали кричалки в поддержку одного из российских клубов. Инцидент произошёл 19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, передаёт официальный сайт ГУ МВД РФ по Москве. В данный момент оперативники ищут граждан, принимавших участие в мероприятии.

По данным полиции, граждане сопровождали шествие нецензурными выражениями. По предварительным данным, акцию организовали фанаты московского «Спартака», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Судя по видеороликам, размещённым в Сети, 19 июня болельщики «красно-белых» хотели поддержать команду перед матчем в Туле с местным «Арсеналом». Из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19, посетить встречу молодые люди не смогли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт на первой минуте открыл полузащитник ростовской команды Роман Романов. Через пять минут «Сочи» восстановил равновесие (гол был забит с нарушением правил Антоном Заболотным), автогол был записан на Владимира Абрамова.

После этого ростовчане пропустили ещё девять мячей. В составе «Сочи» забили Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (44, 45+2), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86) и Никита Колдунов (87).