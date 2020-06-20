Выходка фанатов около стадиона «Открытие Арена» закончилась уголовным делом

Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли фаеры и перекрыли дорогу.
Болельщики также скандировали кричалки в поддержку одного из российских клубов. Инцидент произошёл 19 июня 2020 года в Проектируемом проезде,
По данным полиции, граждане сопровождали шествие нецензурными выражениями. По предварительным данным, акцию организовали фанаты московского «Спартака»,
Судя по видеороликам, размещённым в Сети, 19 июня болельщики «красно-белых» хотели поддержать команду перед матчем в Туле с местным «Арсеналом». Из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19, посетить встречу молодые люди не смогли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счёт на первой минуте открыл полузащитник ростовской команды Роман Романов. Через пять минут «Сочи» восстановил равновесие (гол был забит с нарушением правил Антоном Заболотным), автогол был записан на Владимира Абрамова.
После этого ростовчане пропустили ещё девять мячей. В составе «Сочи» забили Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (44, 45+2), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86) и Никита Колдунов (87).
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