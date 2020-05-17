Стал известен регламент матчей РПЛ во время пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/c2658684-9839-11ea-ab1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты должны будут соблюдать социальную дистанцию в дни матчей возобновлённого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

В проекте медицинского регламента РПЛ указано, что футболисты будут выходить на поле без традиционного сопровождения детьми, а также исключат обмен вымпелами перед матчем. Помимо этого, будут запрещены командные фотографии и рукопожатия, сообщает «Чемпионат».

Игроки, тренерский и медицинский штабы клуба обязаны приезжать на стадион на нескольких автобусах, а при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть не менее двух метров.

Количество раздевалок будет увеличено, а команда разделена на несколько групп. При принятии душа после матча необходимо также соблюдать дистанцию в 2 метра, занимая душевые кабинки в шахматном порядке. После каждой группы душевые необходимо дезинфицировать.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня, писал NEWS.ru. Также стало известно, что в матчах РПЛ будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.