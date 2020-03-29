Игрокам екатеринбургского футбольного клуба «Урал» предоставили выходные до 1 мая.
Также отмечается, что легионеры клуба отправились к семьям и уже покинули Россию,
Президент «Урала» Григорий Иванов отказался комментировать эту информацию.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.
Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды из-за распространения коронавируса на неопределённый срок, писал NEWS.ru.
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