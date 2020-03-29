https://static.news.ru/photo/4df9e426-71cd-11ea-9a86-fa163e074e61_660.jpg Игроки ФК «Урал» Фото: FCURAL/facebook.com

Игрокам екатеринбургского футбольного клуба «Урал» предоставили выходные до 1 мая.

Также отмечается, что легионеры клуба отправились к семьям и уже покинули Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Президент «Урала» Григорий Иванов отказался комментировать эту информацию.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды из-за распространения коронавируса на неопределённый срок, писал NEWS.ru.