Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Решение было приняло на заседании бюро исполкома РФС. В число приостановленных футбольных турниров в том числе входят соревнования, организуемые или проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее сообщалось, что национальные чемпионаты приостановили Франция, Германия, Испания, Италия и другие страны. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, писал NEWS.ru.

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