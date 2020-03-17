https://static.news.ru/photo/911442ec-6845-11ea-9ce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Решение было приняло на заседании бюро исполкома РФС. В число приостановленных футбольных турниров в том числе входят соревнования, организуемые или проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, сообщает пресс-служба РФС.