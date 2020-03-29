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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) вывезти все команды в Сочи, чтобы доиграть там сезон.

Можно было бы сыграть без зрителей: собрать всех на юге и доиграть там чемпионат. Проверить всех игроков на коронавирус, удостовериться, что нет больных. Потом собрать их в безопасном месте —...