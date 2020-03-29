Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды из-за распространения коронавируса на неопределённый срок.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране руководство и тренерский штаб «Торпедо» приняли решение продлить командный карантин на неопределённый срок, — говорится в сообщении на сайте клуба.
Отмечается, что футболисты продолжат работать по индивидуальной программе. Ранее клуб планировал, что команда возобновит тренировки 23 марта.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.
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