Футболист «Спартака» рассказал, как изменилась жизнь в Крыму

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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, что во времена его выступлений за «сине-бело-голубых» за победу выплачивались семь тысяч долларов или евро. При этом спортсмен подчеркнул, что деньги получали все футболисты, независимо от того, выходили они на поле или нет, пишет «Чемпионат».

Премиальные за победы полагались всем. Даже тем, кто оставался в запасе. Все получали 100% премиальных. То ли €7000, то ли $7000. Помню, была встреча с «Кубанью» — важная игра, потому...