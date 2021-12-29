Футболист «Спартака» рассказал, как изменилась жизнь в Крыму
Футболист Хлусевич заявил, что в Крыму изменились инфраструктура и дороги
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:51, 29 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Родившийся в Симферополе футболист «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что в последнее время весь Крым преобразился: изменились дороги и инфраструктура. Он назвал Крымский мост невероятным сооружением. Спортсмен отправился отдохнуть на полуостров во время зимней паузы в чемпионате, а не на Мальдивы, потому что там живут все его близкие и родные, сообщает Sport 24.
Как изменилась жизнь в регионе? Изменилось многое — инфраструктура, дороги. Не в каком-то определённом городе, а во всём регионе. Взять тот же Крымский мост — невероятное сооружение, просто вау! — заявил Хлусевич.
Он отметил, что в Крыму «кайфует».
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова предложила футболистам отказаться от отдыха на зарубежных курортах. По её словам, в России есть «прекрасные места, как Крым и Сочи», где можно отдохнуть.