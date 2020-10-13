ФК «Ростов» о запрете соревнований: пока изменений не планируется

https://static.news.ru/photo/77c986c8-0d2a-11eb-8f55-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcrostov/instagram.com

В футбольном клубе «Ростов» сообщили, что запрет на проведение соревнований и массовых мероприятий из-за коронавируса, который будет введён в Ростове-на-Дону с 14 октября, не повлияет на проведение матчей клуба в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).



Пока никаких изменений не планируется, — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту NEWS.ru.

Согласно расписанию 18 октября «Ростов» проведёт домашнюю игру с «Ахматом».

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в России зафиксирован очередной рекорд по числу заражённых коронавирусом — 13 868 человек. Общее число заразившихся выросло до 1 326 178.