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ФК «Ростов» о запрете соревнований: пока изменений не планируется

10:58, 13 октября 2020
Фото: fcrostov/instagram.com

В футбольном клубе «Ростов» сообщили, что запрет на проведение соревнований и массовых мероприятий из-за коронавируса, который будет введён в Ростове-на-Дону с 14 октября, не повлияет на проведение матчей клуба в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).


Пока никаких изменений не планируется, — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту NEWS.ru.

Согласно расписанию 18 октября «Ростов» проведёт домашнюю игру с «Ахматом».

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в России зафиксирован очередной рекорд по числу заражённых коронавирусом — 13 868 человек. Общее число заразившихся выросло до 1 326 178.

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