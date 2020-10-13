В России за сутки выявили 13 868 заразившихся коронавирусом

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За прошедшие сутки в России зафиксирован очередной рекорд по числу заражённых коронавирусом — 13 868 человек. Общее число заразившихся выросло до 1 326 178.

По состоянию на 13 октября в России выявлено 1 326 178 заболевших коронавирусом (+13 868за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии от COVID-19 вылечились 1 031 785 человек (+7 550 за сутки), скончались от инфекции 22 966 жителя России (+244 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в течение прошедшей недели число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в мире выросло более чем на 2,2 млн. Данный показатель является рекордным за семидневку за весь период пандемии. Об этом 13 октября сообщили представители Всемирной организации здравоохранения. Данные о более чем 2,2 млн новых случаев заболевания и 39 тысячах смертей пациентов с коронавирусом поступили из шести регионов ВОЗ. Подчёркивается, что по сведениям на 11 октября, в мире COVID-19 заразился 37 109 851 человек, 1 070 355 пациентов скончались.