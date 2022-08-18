«Ему нужно с кем-то»: Лоза оценил перспективы Дзюбы в турецком чемпионате Лоза заявил, что Дзюбе нужен «хороший партнер» для успешной карьеры за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артём Дзюба

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru положительно оценил новость о подписании российским футболистом Артемом Дзюбой контракта с турецким клубом «Адана Демирспор», выступающим в сильнейшей лиге чемпионата республики. Музыкант подчеркнул, что «после „Зенита“ тяжело куда-то переходить», так как это станет «шагом назад», имея ввиду, судя по всему, трансфер в одну из команд РПЛ.

Нормальное решение. Почему бы ему не заиграть там (в Турции. — NEWS.ru). После «Зенита» тяжело куда-то переходить — это шаг назад. А за рубежом карьера продолжается по нарастающей. Я не думаю, [что Дзюба заслуживает лигу сильнее Турецкой]. Это зависимый игрок, ему нужен хороший партнер, чтоб было с кем отыграться. В одиночку ему не хватает скорости для решения больших задач. Поэтому ему нужно с кем-то. Как Шевченко с Ребровым —передача на большого, большой сбрасывает маленькому — маленький решает, — отметил Лоза.

Накануне «Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший форвард «Зенита» и экс-капитан сборной России Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». За этот клуб выступает итальянский нападающий Марио Балотелли и украинский защитник, экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий.

По информации издания, 33-летний россиянин будет зарабатывать в новой команде около € 1,5 млн.

В мае Дзюба покинул «Зенит» и находился в статусе свободного агента. В составе сине-бело-голубых футболист стал четырехкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошлом сезоне форвард провел за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге и забил 11 мячей.