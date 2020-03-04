Футбольный клуб «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России со счётом 3:2 в дополнительное время и прошёл в полуфинал, где встретится с петербургским «Зенитом». На четвёртой минуте счёт открыл хавбек Зелимхан Бакаев, а уже на 14-й отрыв увеличил нападающий Эсекель Понсе. Казалось, аргентинский футболист поставил точку во встрече, однако на 17-й минуте ЦСКА вернулся в игру — уменьшить разницу удалось защитнику Игорю Дивееву, а в добавленное время первого тайма «красно-синие» и вовсе сравняли счёт благодаря голу полузащитника Ильзата Ахметова. Ничья продолжалась до финального свистка, после чего встреча перешла в дополнительное время, где на 103-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве, однако уже на 107-й форвард Джордан Ларссон, вышедший на замену, доказал, что команда достойна пройти дальше.