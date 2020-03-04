https://static.news.ru/photo/fe54888c-5e48-11ea-9702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Евдокимов/fc-zenit.ru

«Зенит» на выезде обыграл «Ахмат»со счетом 2:1 и стал первым полуфиналистом Кубка России.

Отмечается, что питерцы вырвали победу в дополнительное время.

Счет в матче открыли грозненцы — на 59-й минуте с пенальти отличился Одисе Роши. Сине-бело-голубым удалось сравнять счет ближе к концу основного времени, когда на 78-й минуте ворота «Ахмата» поразил Эмилиано Ригони. Но победный гол подопечные Сергея Семака провели уже в дополнительное время — на 97-й минуте мяч забил Юрий Жирков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что петербургский футбольный клуб «Зенит» и московский «Локомотив» не смогли забить друг другу мячи в матче 20-го тура РПЛ.