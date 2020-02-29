https://static.news.ru/photo/c0ba52aa-5b1d-11ea-abcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

Петербургский футбольный клуб «Зенит» и московский «Локомотив» не смогли забить друг другу мячи в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был удалён со скамейки запасных за споры с арбитром на 24-й минуте матча. В конце матча травму колена получил защитник москвичей Ведран Чорлука и был заменён.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 46 очков. «Локомотив» занимает четвёртое место, набрав 35 очков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0. В других матчах 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1).