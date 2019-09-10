https://static.news.ru/photo/2bba869a-d3e4-11e9-b42b-fa163e074e61_660.jpg Жонатас Фото: Joachim Sielski/www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Агент бывшего нападающего «Рубина» (Казань) Жонатаса Джейрон Фелисиану заявил, что бразилец находится в Москве и ведёт переговоры с одним из российских футбольных клубов.

Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения по контракту от российских клубов. ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется, — приводит слова агента Sport24 .

30-летний бразилец играл за казанцев в 2016-2017 годах, из которого он перешёл в немецкий «Ганновер». Нынешним летом клуб расторг с ним контракт.

Бывший главный «Рубина» Курбан Бердыев опроверг информацию, согласно которой он ведёт переговоры с московским «Спартаком», писал News.ru.