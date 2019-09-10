Агент бывшего нападающего «Рубина» (Казань) Жонатаса Джейрон Фелисиану заявил, что бразилец находится в Москве и ведёт переговоры с одним из российских футбольных клубов.
Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения по контракту от российских клубов. ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется, — приводит слова агента
Sport24.
30-летний бразилец играл за казанцев в 2016-2017 годах, из которого он перешёл в немецкий «Ганновер». Нынешним летом клуб расторг с ним контракт.
Бывший главный «Рубина» Курбан Бердыев опроверг информацию, согласно которой он ведёт переговоры с московским «Спартаком», писал News.ru.