https://static.news.ru/photo/1b9f02d6-d3b7-11e9-b24c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rubin Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший главный тренер футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев опроверг информацию, согласно которой он ведёт переговоры с московским «Спартаком».

Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вёл переговоров, — цитирует Бердыева Sport24 .

Бердыев также отметил, что со своего ухода из «Рубина» в конце прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) он находится в творческом отпуске. Казанский клуб под руководством специалиста дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка России и бронзовым призёром чемпионата.



«Спартак» под руководством Олега Кононова занимает в текущем сезоне чемпионата России шестое место с 14 очками. Специалиста назначили главным тренером «красно-белых» в ноябре прошлого года.

Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, как итальянец Массимо Каррера возглавил «красно-белых», писал News.ru.