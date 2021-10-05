Юрист рассказал об уплате налогов с пришедших на карту денег

Ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин заявил, что облагается налогом любой поступивший на карту профессиональный доход, кроме заработной платы. Это, к примеру, может быть лотерейный выигрыш или доходы от сдачи в аренду квартиры, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Уткин считает , что при сдаче квартиры в аренду лучше и проще зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить 4% с арендной платы.

Что касается выигрышей в лотерее, в букмекерских конторах, то здесь есть «окно» в 4 тысячи рублей. То есть если выигрыш составил 10 тысяч, то налог будет платиться только с 6 тысяч рублей. При любом раскладе — это 13%, — пояснил юрист.

Он добавил, что в ситуации с выигрышем в рекламной акции, налог составит 35%, однако в общей сложности он может превысить и 50%.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят перенести крайний срок оплаты транспортного, имущественного и земельного налогов с декабря на сентябрь. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят в октябре. В случае принятия закона, россияне должны будут вносить плату за вышеупомянутые налоги не позднее 1 сентября.