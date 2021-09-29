Россиян заставят раньше платить налоги

В Госдуме хотят перенести крайний срок оплаты транспортного, имущественного и земельного налогов с декабря на сентябрь. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят в октябре. Об этом пишут «Известия».

Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков — физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов, — сказано в сопроводительном тексте к законопроекту.

Авторы инициативы отмечают, что нынешняя ситуация приводит к отсутствию в течение года необходимого объёма средств для исполнения возложенных полномочий. В случае принятия закона, россияне должны будут вносить плату за вышеупомянутые налоги не позднее 1 сентября.

Ранее стало известно, в России могут снять ограничения по срокам использования материнского капитала, так как это является одним из наиболее актуальных запросов населения. С таким предложением выступила Счётная палата РФ. По мнению специалистов ведомства, для расширения направлений использования материальной помощи, следует учитывать потребности семей с детьми.