В Госдуме предложили защитить взносы на капремонт от неэффективных трат

https://static.news.ru/photo/54270354-6468-11eb-b854-96000091f725_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Средства фондов капитального ремонта, потраченные на работы в домах, впоследствии признанных аварийными, предложили компенсировать за счёт средств региональных бюджетов. Законопроект, устанавливающий такой механизм, разработала зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР).

В 58 российских регионах были ситуации, когда дома признали аварийными после того, как в них уже провели капитальный ремонт. Всего по стране насчитывается 1063 таких дома, сумма потраченных средств на капремонт превышает 786 миллионов рублей, — сообщила «Парламентской газете» Костенко.

В РФ взносы на капремонт собирают либо на спецсчёт конкретного дома, либо по принципу «общего котла». И нередко возникают ситуации, когда средства граждан тратятся на ремонт в домах, подлежащих расселению. Таким образом, нарушаются права собственников других домов, так как региональный оператор уже не может выполнить свои обязательства перед ними.

На практике фонд и региональная власть составляет одни списки, муниципалитеты другие, а в итоге пропадают деньги граждан, — резюмировала депутат.

По словам исполнительного директора АРОКР Анны Мамоновой, на старте формирования программы капремонта было недостаточно данных о состоянии многоквартирных домов, поэтому их синхронизировали с программами расселения аварийного жилья. Поэтому и возникла необходимость закрепить в законодательстве основания для того, чтобы региональные бюджеты могли возмещать в «котёл» деньги, потраченные на ремонт домов, впоследствии признанных аварийными.

Авторы законопроекта надеются, что предлагаемые изменения не только компенсируют впустую потраченные средства, но и повлекут за собой более пристальный контроль муниципалитетов за синхронизацией программ.

Как писал NEWS.ru, изменение в Жилищный кодекс подразумевает отмену взносов за капремонт для жильцов домов, введённых в эксплуатацию менее пяти лет назад. На данный момент жильцы новостроек платят за капремонт в зависимости от региона, в котором приобретена недвижимость. На вход в программу капитального ремонта может уйти от года до пяти лет, в течение которых взносы платить не надо, и, таким образом, жильцы находятся в неравных условиях. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв считает, что в первые годы эксплуатации зданий ответственность за погрешности строительства должен нести сам застройщик, а не покупатели квартир.