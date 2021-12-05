Правила получения пенсии изменят для двух категорий россиян

Минтруд России обновит порядок выплат пенсий в стране, новые правила затронут две категории россиян. Нововведения подготовлены только для тех граждан, кто имеет право на снятие накоплений всей суммой сразу, сообщает «Московский Комсомолец».

Издание отмечает , что новые правила затронут россиян, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Также нововведения коснутся тех, у кого трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости и существует недобор по пенсионным баллам, а именно мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.

Названным категориям россиян для подачи заявления на единовременную выплату пенсионных накоплений придётся подать заявление на портале госуслуг.

Также изменятся сроки для получения единовременной выплаты второй раз, теперь сделать это можно будет не ранее чем через пять лет. Новые правила предполагают, что на рассмотрение заявки чиновник Пенсионного фонда потратит не более пяти дней. О принятом решении — платить или нет — будет сообщено через портал госуслуг.

Новые правила вступят в силу 1 июля 2022 года.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий. Согласно нововведениям, с 1 января 2022 года, если пожилые люди не успели при жизни получить пенсию, то на неё смогут претендовать их наследники. Пенсионеры также освобождаются от удержаний из пенсии в случае признания их банкротами.