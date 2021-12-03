В России с 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий

Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий. Согласно нововведениям, с 1 января 2022 года, если пожилые люди не успели при жизни получить пенсию, то на неё смогут претендовать их наследники. Пенсионеры также освобождаются от удержаний из пенсии в случае признания их банкротами, рассказала «Российской газете» адвокат Ольга Сулим.

Пожилые люди всё чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил, с 1 января 2022 года, практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом, — пояснила адвокат.

По словам Сулим, если человек умер, не успев получить начисленную ему пенсию, то выплата будет положена наследникам. Для этого нужно будет обратиться с заявлением в Пенсионный фонд (ПФР). Также пенсионеры смогут получить пенсию раньше положенного срока, если на их территории действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат в России. После его принятия можно будет обращаться в Пенсионный фонд, предоставив необходимые документы через портал госуслуг. Отмечается, что обращение граждан за единовременной выплатой будет осуществляться на основании заявления о назначении накопительной пенсии. Для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу потребуются документы, аналогичные для назначения накопительной пенсии.