Пенсионерам назвали налоги, на которых можно сэкономить

Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что пенсионерам в России не нужно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом. Это связано с тем, что государство в целях улучшения их материального положения пересмотрело некоторые налоговые льготы, сообщает агентство ПРАЙМ.

Биезбардис пояснил , что у работающих пенсионеров из других официальных поступлений (кроме пенсий и пособий) удерживается НДФЛ.

Часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218–221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций [иногда и в пользу своих близких], — пояснил эксперт.

Он добавил, что по некоторым основаниям работодатель автоматически уменьшает НДФЛ, а по ряду других необходимо заявлять о получении средств либо через налоговую декларацию, либо через работодателя.

В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется, — указал Биезбардис.

Эксперт уточнил, что в ряде регионов РФ действуют льготы по транспортному налогу. Биезбардис также напомнил, что с 2017 года для пенсионеров предусмотрена льгота по земельному налогу. Во всех субъектах страны он не взимается с участка площадью до шести соток, однако регионы могут расширять попадающую под послабления площадь владений. Кроме того, пенсионеру можно сэкономить и на имуществе физлиц.

Добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счёт работника и его работодателя, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что пенсии россиян в реальном выражении снизились. Ситуация усугубляется тем, что российские пенсионеры часто кормят не только себя, но и других членов семьи, поэтому снижение именно в этом сегменте тянет за собой общее падение уровня жизни в стране. Почему это происходит и какая политика может это изменить, рассказывается в материале NEWS.ru.