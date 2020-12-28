Названы денежные операции, которые окажутся под контролем в 2021 году

https://static.news.ru/photo/77d890ac-4969-11eb-9894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев заявил, что список операций с деньгами, подпадающих под контроль финансовой разведки, расширится с 10 января 2021 года. По его словам, в тот день начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ.

Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, смогут уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 по экономике, — отметил Дорофеев в беседе с агентством ПРАЙМ.

Среди операций, которые в январе власти возьмут под контроль, будут почтовые переводы денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и возврат неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Также станут отслеживаться ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что тотальной проверки не будет, но случаи с большой вероятностью нарушений попадут под пристальный контроль Росфинмониторинга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки к 115-ФЗ облегчат жизнь легальному бизнесу. Как рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова, нотариусы, юристы и риелторы будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сделке на сумму более трёх миллионов рублей. В список сделок включат аренду, ипотеку и коммерческий наём жилья.