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В кабмине рассказали, какую сумму выделят на возведение дорог в России

12:29, 12 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство намерено выделить дополнительно 100 млрд рублей из резервного фонда на строительство автомобильных дорог в России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

Дополнительно будет выделено 100 млрд рублей из резервного фонда, а всего — 256 млрд рублей. Это на 30% больше, чем было, в 1,3 раза, чем, соответственно, прошлый год, — заявил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после отчёта по работе правительства.

Премьер отметил, что количество дорог, находящихся в нормативном состоянии в агломерациях, составляет примерно 72%, при этом только 46% региональных трасс соответствует норме.

В планах правительства на текущий год — привести к нормативному состоянию 73% автодорог страны, а к 2024 году — 85%.

Ранее стало известно, что российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов решил самостоятельно обеспечить новыми дорогами родное село Сильди в Цумадинском районе Дагестана. Основная часть ремонтных работ уже завершена. Нурмагомедов проложил пешеходные дорожки и оплатил ремонт автодороги, ведущей в село.

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