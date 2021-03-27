Госдума рассмотрит возможность ограничения использования маткапитала

https://static.news.ru/photo/d2742e82-9053-11eb-93b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы рассмотрят возможность запрета использования средств материнского капитала для погашения ипотеки в кредитных потребительских кооперативах (КПК). Соответствующую правовую норму предложили обсудить парламентарии Виталий Пашин и Василина Кулиева. Они уверены, что КПК часто мошенничают с материнскими капиталами.

Использование средств указанного происхождения регламентируется законом 256-ФЗ. Депутаты хотят внести в весеннюю сессию работы Госдумы правовую норму об исключении КПК из числа участников 256-ФЗ.

Как отметил Пашин, комментируя инициативу, в проекте содержится предложение, согласно которому стоит запретить погашение средствами маткапитала займов, которые были выданы КПК.

Они, как и банки, выдают займы гражданам на получение или погашение ипотеки. Однако нередко КПК нарушают законодательство — просто обналичивают средства, получая за это комиссию, — цитирует депутата «Известия».

Как ранее передавал NEWS.ru, Минтруд разработал проект постановления правительства, в котором предусматривается возможность рефинансирования ипотечного кредита для людей, которые потратили на его погашение материнский капитал.

Сейчас жильё, купленное с использованием маткапитала, необходимо оформлять в общую стоимость владельца сертификата, его супруга или супруги и детей. Это нужно сделать в течение полугода после полной выплаты долга или после снятия обременения с жилья.