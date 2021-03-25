Обладателям маткапитала могут дать право на рефинансирование ипотеки

https://static.news.ru/photo/5c8d0b70-8d93-11eb-96d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд разработал проект постановления правительства, в котором предусматривается возможность рефинансирования ипотечного кредита для людей, которые потратили на его погашение материнский капитал.

Сейчас жильё, купленное с использованием маткапитала, необходимо оформлять в общую стоимость владельца сертификата, его супруга или супруги и детей. Это нужно сделать в течение полугода после полной выплаты долга или после снятия обременения с жилья. Таким образом, рефинансировать ипотечный кредит получившие маткапитал лица не могут. Проект постановления снимет это ограничение, если кабмин его примет, сообщает «Парламентская газета».

В январе размер материнского капитала был проиндексирован на 3,7%. В настоящее время он составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,3 тысячи рублей на второго. Если семья получала выплату на первого ребёнка, доплата на второго равняется 155,6 тысячи рублей. Тратить эти средства можно на улучшение жилищных условий, покупку товаров для детей-инвалидов, образование для ребёнка, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Ранее актёр Дмитрий Певцов предложил увеличить маткапитал до 1 млн рублей, передавал NEWS.ru.