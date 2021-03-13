Певцов предложил увеличить маткапитал до 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/482f9812-8408-11eb-8257-96000091f725_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: dima_pevtsov/instagram.com

Властям необходимо принять меры, направленные на усиление мотивации семей к рождению детей. Об этом заявил актёр Дмитрий Певцов.

Тему материнства он затронул в ходе своего праздничного концерта. По словам Певцова, государство должно обеспечить женщинам лучшую работу, «настоящую поддержку», и особенно это касается матерей. В качестве одной из мер такой поддержи артист назвал увеличение маткапитала до 1 млн рублей.

Пусть у нас на третьего малыша страна даёт миллион, — цитирует его infox.ru.

Артист отметил, что со стороны государства это будет лучшей благодарностью матери за ребёнка.

В настоящее время размер маткапитала составляет 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля — на второго. Эти средства можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать материнский капитал женщинам, которые не станут делать аборт. При этом не играет роли, будет ли женщина воспитывать ребёнка сама или отдаст в детский дом под опеку государства. Президент Владимир Путин эту инициативу не одобрил. Он отметил, что женщину следует мотивировать оставить ребёнка, но делать это нужно другими способами.