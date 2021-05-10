Эксперты спрогнозировали рост цен на московские квартиры

https://static.news.ru/photo/2c0ad6a0-b23a-11eb-91ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на жильё в Москве этим летом не снизятся, даже если отменят льготную ипотеку. Как сообщили «Российской газете» опрошенные эксперты, квартиры могут даже подорожать на 10–15% из-за роста цен на строительные материалы.

Ни первичное, ни вторичное жильё не подешевеет. Одна из причин на поверхности — дорожают строительные материалы. Прежде всего бетон и металл. Поэтому стоимость недвижимости продолжит расти, но уже не так резко, как в 2020-м, — заявила совладелица инвесткомпании Garnet Екатерина Сивова.

По её данным, средняя цена за квадратный метр на первичном рынке Москвы сейчас варьируется в районе 225 тысяч рублей. По итогам текущего года она может вырасти на 10–15%. «Вторичка» же может прибавить в цене около 10%.

По мнению гендиректора центра недвижимости «Квадрат» Павла Антонина, застройщикам сейчас выгодно сдерживать продажи, поскольку стройматериалы будут и дальше дорожать, а квартиры уже проданы без учёта этих расходов.

Сейчас квартиры продаются на пределе возможных цен. Думаю, что двухкомнатные квартиры могут вырасти на пять процентов, а трёхкомнатные — на два-три процента. Это при условии, что ситуация в стране и экономике кардинально не изменится, — считает гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков.

Ранее стало известно, что за год рост цен на жилую недвижимость на черноморских курортах составил в среднем 20%. Самое дорогое жильё оказалось в Ялте, Севастополе и Сочи. По мнению риелторов, причинами повышения стоимости квадратного метра стали переход на удалённую работу и переезд людей на юг, а также покупка квартир в инвестиционных целях.